Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Wehr: Zeugensuche nach Streifvorgang zwischen Lkw und Pkw in Brennet - Laufenburg: Motorradfahrer streift Pkw und flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Wehr: Zeugensuche nach Streifvorgang zwischen Lkw und Pkw in Brennet

Am Donnerstag, 17.06.2021, gegen 15:30 Uhr, haben sich ein Lkw und ein Pkw im Kurvenbereich der Zufahrt zur B 518 in Wehr-Brennet gestreift. Während der 20 Jahre alte Opel-Fahrer von der B 34 kam und in Richtung Wehr fuhr, kam ihm der 55-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Kipper entgegen. Beide äußerten, rechts gefahren zu sein. Am Pkw wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Tel. 07761 934-0).

Laufenburg: Motorradfahrer streift Pkw und flüchtet - Zeugensuche!

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag, 17.06.2021, nach einem Streifvorgang mit einem wartenden Pkw in Laufenburg geflüchtet. Gegen 13:45 Uhr stand ein 57-jähriger VW-Fahrer auf der Abbiegespur in der Waldshuter Straße am Bahnübergang in Richtung Grundholzer Straße. Der unbekannte Motorradfahrer soll links an dem wartenden Autofahrer vorbeigefahren sein. Beim Einscheren touchierte das Motorrad den Pkw an der vorderen Stoßstange. Dabei wurde ein Schaden von rund 700 Euro verursacht. Der Motorradfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Beim Motorrad soll es sich um eine blaue Straßenmaschine mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer trug dunkle Bekleidung. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet um Zeugenhinweise!

