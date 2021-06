Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in der Kaitlestraße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.06.2021, zwischen 12:00 Uhr und 15:15 Uhr, ist ein in der Kaitlestraße in WT-Tiengen geparktes Auto beschädigt worden. Der Renault Clio stand am Straßenrand und wurde von einem unbekannten Fahrzeug gestreift, so dass ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell