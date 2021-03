Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einer schwer Verletzten in Moers Kappeln Ergänzung zu Pressemitteilung vom 19.03.2021, 14:33 Uhr

Moers (ots)

Ein 50-jähriger Sattezugfahrer aus Lamspringe befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Industriestraße. In Höhe der Hausnummer 25 hielt er sein Fahrzeug verkehrsbedingt an, da ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Paketauslieferungsfahrzeug die rechte Fahrbahnseite versperrte. Als der Lkw Fahrer anfuhr um links an dem Fahrzeug vorbeizufahren, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 64-jährigen Fußgängerin aus Duisburg, die versuchte die Bahnhofstraße zu queren. Die Frau geriet gegen die rechte Fahrzeugeseite des Lkw und wurde mitgeschliffen. Ein zufällig anwesender Arzt leistete der Frau Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Unfallklinik in Duisburg zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Lkw Fahrer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Sattelzug wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße in beide Fahrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat in Moers.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell