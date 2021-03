Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Dachstuhl geriet in Brand

Wesel (ots)

Schreck in den frühen Morgenstunden für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Flüren:

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 03.50 Uhr ein Dachstuhl eines Hauses am Flürener Weg in Brand.

Die Feuerwehr war über eine längere Zeit mit den Löscharbeiten im Einsatz. Vorsorglich brachte ein Rettungswagen einen Bewohner in ein Krankenhaus. Dieses konnte er kurze Zeit später wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit nichts gesagt werden. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob das Haus wieder bewohnt werden kann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell