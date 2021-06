POL-FR: - Lörrach: Mitteilung über Mann mit Schusswaffe löst größeren Einsatz aus - Lörrach: Zeugensuche nach Verkehrsvorfall

Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

Lörrach: Mitteilung über Mann mit Schusswaffe löst größeren Einsatz aus

Die Mitteilung über einen Mann mit einer Schusswaffe hat am Donnerstag, 17.06.2021, zu einem größeren Einsatz in Lörrach geführt. Kurz nach 23:00 Uhr wurde dieser Sachverhalt per Notruf mitgeteilt. In einer Unterkunft in der Gretherstraße habe ein Mann eine Pistole und wolle jemanden umbringen. Schwer bewaffnet rückten mehrere Polizeistreifen an. Es stellte sich dann aber heraus, dass zu keinem Zeitpunkt eine Schusswaffe Gegenstand eines Konfliktes zwischen den Bewohnern war. Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen.

Lörrach: Zeugensuche nach Verkehrsvorfall

Am Donnerstag, 17.06.2021, gegen 11:00 Uhr, soll ein Autofahrer in Lörrach an einem an einer Stopp-Stelle wartenden Rollerfahrer vorbeigefahren sein. Der 68-jährige Rollerfahrer stoppte in der Weiler Straße an der Einmündung zur Basler Straße vorschriftsmäßig. Das ging offenbar einem nachfolgenden Autofahrer zu lange. Dieser fuhr am stehenden Rollerfahrer vorbei und bog nach rechts ab. Dabei touchierte er den Roller am Ständer und drückte diesen samt Fahrer zur Seite. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig vor einem Sturz absteigen. Nach einem kurzen Disput mit der Beifahrerin fuhr der Autofahrer davon. Besetzt war der Wagen mit einem älteren Paar zwischen 70 und 75 Jahren. Das Auto soll Lörracher Kennzeichen gehabt haben. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0).

