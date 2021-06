Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einsatz am Umschlagbahnhof

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.06.2021, gegen 07:50 Uhr, kam es zu einem Einsatz verschiedener Einsatzkräfte am Umschlagbahnhof in Weil am Rhein. Es bestand der Verdacht, dass aus zwei Kesselwagen Gefahrgut austreten würde. Das bestätigte sich nicht. Leckagen konnten an keinem der Wagen festgestellt werden. Es dürfte sich bei der ausgetretenen Flüssigkeit um Kondenswasser bzw. Reste in einem Stutzendeckel gehandelt haben. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand nicht.

