Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zwei Täter festgenommen - Polizei sucht weitere Geschädigte

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Kaltenkirchen nehmen zwei Personen fest, die an der Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt Farbe an die Wand sprühen.

Bereits am Sonntag (06.12.2020) meldeten sich gegen 00:45 Uhr zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei und teilten zwei Personen mit, die gerade dabei wären, auf dem Schulgelände der dortigen Gemeinschaftsschule Auenland Wände zu besprühen. Die Polizei konnte daraufhin an der mitgeteilten Örtlichkeit einen 18- und einen 19jährigen aus Bad Bramstedt vorläufig festnehmen und einer Personenkontrolle unterziehen.

Bei einer darauffolgenden Durchsuchung konnten bei den beiden Tatverdächtigen zwei Spraydosen aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem räumten beide mutmaßlichen Täter die Sachbeschädigung an der Außenwand und einem Mülleimer des Schulgebäudes ein.

In oranger Farbe wurden die Wörter "Fuck School" aufgesprüht.

Die beiden Bad Bramstedter zeigten sich von den Polizeibeamten mit dem Tatvorwurf konfrontiert, geständig.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Wand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizei entlassen.

Weitere Geschädigte mögen sich bei der Polizei in Bad Bramstedt unter der Telefonnummer 04192- 3911 -0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell