Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Ottersweier - Mutmaßlicher Betrüger unterwegs - minderwertige Uhren im Angebot

Achern, Ottersweier (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen mutmaßlich minderwertige Armbanduhren verhökert und war dabei in zwei Fällen erfolgreich. Der etwa Mitte 50 Jahre alte Fremde gab sich beim Ansprechen seiner ausgewählten Opfer stets als vermeintlich Bekannter aus. Gegen 10 Uhr ließ sich der erste Gutgläubige in der Tiefgarage des Scheck-In-Centers in der Fautenbacher Straße überrumpeln und übergab dem mutmaßlichen Betrüger 110 Euro für zwei Uhren. 15 Minuten später ging dem mit kräftiger Statur und dunklen Haaren beschriebenen Mann ein weiterer Senior auf den Leim. Der Unbekannte 'schenkte' dem Angesprochenen in der Sasbacher Straße, aus einem mehrfarbigen Kleinwagen mit italienischer Zulassung heraus zwei Uhren, forderte im Gegenzug allerdings Bargeld zum Auftanken seines Gefährts. Auch das zweite Opfer leerte seine Geldbörse und übergab dem Gauner einen zweistelligen Geldbetrag. In der Eisenbahnstraße in Ottersweier war die zwei Mal erfolgreiche Masche dann allerdings 'vergebliche Liebesmüh'. Der gegen 10:45 Uhr angesprochene Mann lehnte die ihm offerierten Armbanduhren ab, woraufhin der Betrüger mit seinem Kleinwagen das Weite suchte. Die Polizei rät von Tür- und Straßengeschäften ab. Misstrauen gegenüber Fremden ist keine Unhöflichkeit. Wählen Sie im Zweifelsfall den Notruf '110' und verständigen die Polizei.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell