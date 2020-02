Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Automarder schlagen Scheiben an zahlreichen PKW ein

Kleve (ots)

In den vergangenen Tagen waren Automarder in Kleve aktiv. In allen Fällen schlugen sie eine Scheibe der Fahrzeuge ein, um an ihre Beute im Innenraum zu gelangen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31. Januar 2020) stahlen sie eine Sporttasche aus einem Hyundai i20, der am Friedrich-Ebert-Ring stand. Auf der Albersallee erbeuteten die Täter eine Umhängetasche aus einem Seat Ibiza. In Materborn auf der Henri-Dunant-Straße beschädigten die Unbekannten zwei PKW, aus einem Mitsubishi Space Star stahlen sie eine Golftasche. Am Freitag zwischen 10:30 und 12:15 Uhr entwendeten sie auf der Gutenbergstraße eine Handtasche aus einem VW Polo. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. Februar 2020) wurde auf der Stadionstraße eine Schultasche aus einem VW Polo gestohlen, auf der Klombeckstraße eine Jacke aus einer Mercedes A-Klasse, auf der Kasinostraße eine Laptop-Tasche samt enthaltenem Tablet aus einem VW Golf. Am Sonntag gegen 15:00 Uhr schlugen die Automarder die Scheibe eines Mercedes Vito ein und nahmen eine Dokumentenmappe aus dem Wagen. Am selben Tag zwischen 12:30 und 20:40 Uhr wurde zudem - wieder am Friedrich-Ebert-Ring - ein Ford Fiesta angegangen. Hier machten die Täter aber keine Beute.

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto, auch wenn Sie den Wagen nur kurz abstellen. Selbst Taschen, in denen keine wertvollen Dinge verstaut sind, können mit der Aussicht auf Beute für die Diebe reizvoll sein! Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

