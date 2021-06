Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 17.06.2021, kam es in der Waldshuter Liedermatte nach einer Vorfahrtsverletzung zu der Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 07:00 Uhr war der 23 Jahre alte Fahrer des Klein-Lkw aus der Straße Am Liederbach in die bevorrechtigte B 34 eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem herannahenden VW eines 26-jährigen Mannes. Der VW prallte in die Seite des Mercedes Sprinter, so dass sich dieser drehte. Während die Insassen im Klein-Lkw unversehrt blieben, zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35000 Euro. Die Feuerwehr und eine Fachfirma waren zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

