Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Bad Säckingen: Fußgänger läuft gegen stehenden Pkw - Zeugensuche! - Bad Säckingen: Bartagame im Garten gefunden

Freiburg (ots)

Bad Säckingen: Fußgänger läuft gegen stehenden Pkw - Zeugensuche!

Ein Fußgänger soll am Mittwoch, 16.06.2021, bei der Bergseekreuzung in Bad Säckingen gegen einen stehenden Pkw gelaufen sein. Der Vorfall geschah zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr. Der 87 Jahre alte Autofahrer hielt mit seinem Mercedes-Benz auf der Linksabbiegespur in Richtung Rippolinger Straße etwa in Höhe der Einmündung Sennhof. Der Verkehr auf der Geradeausspur stand ebenso verkehrsbedingt. Zwischen den Fahrzeugschlangen überquerte ein Fußgänger die Straße und soll gegen den Mercedes-Benz gerannt sein. Dieser fiel daraufhin zu Boden, verletzte sich nach eigenen Angaben allerdings nicht und ging nach einem kurzen Gespräch weiter. Erst später bemerkte der Mercedes-Fahrer eine Delle am Kotflügel. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen und den Fußgänger, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Bad Säckingen: Bartagame im Garten gefunden

Eine offenbar entlaufene, ca. 40 cm große Bartagame hat ein Mann in seinem Garten am Donnerstagabend, 17.06.2021, in Bad Säckingen gefunden. Gegen 19:50 Uhr hielt sich das Tier auf einem Grundstück in der Schaffhauser Straße auf. Der Grundstückbesitzer hatte die Echse bereits bis zum Eintreffen einer Polizeistreife eingefangen. Über Nacht blieb das Tier bei einer sachkundigen Polizeibeamtin, bevor es am nächsten Morgen in die Obhut eines Tierheimes übergeben wurde.

