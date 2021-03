Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand in der Mörscher Straße

Frankenthal (ots)

Am 16.03.2021 zwischen gegen 06:20 Uhr Uhr kam es zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung in der Mörscher Straße in Frankenthal. Die ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand schnell, nachdem Polizeikräfte die Anwohner des Wohnhauses bereits warnen und aus dem Haus begleiten konnten. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist jedoch vorerst nicht bewohnbar. Zu der Brandursache und genauen Schadenshöhe wird weiter ermittelt. Hierzu wird eine gesonderte Pressemitteilung zu einem späteren Zeitpunkt gesteuert.

