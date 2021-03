Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Durch Beamte der Polizei Speyer wurden am gestrigen Abend zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet eingerichtet. Zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr wurde in der Waldseer Straße der Fahrradverkehr überwacht. Aufgrund der Witterung waren jedoch nur drei Radfahrer unterwegs, die sich ordnungsgemäß verhielten. Weiterhin konnten im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 00:00 Uhr in der Wormser Landstraße 26 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden sechs Mängelberichte ausgestellt und eine Verwarnung geahndet.

