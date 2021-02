Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Schüren

Dortmund (ots)

Mit einem Messer verletzte ein unbekannter Täter am Sonntag (7.2.2021) um 19.30 Uhr am Nagelpötchen / Emscherweg in Dortmund-Schüren einen Fußgänger.

Bei dem Raubüberfall auf den 57-Jährigen erbeutete der Unbekannte eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweisen. Der Täter flüchtete anschließend über den Emscherweg in Schüren in Richtung Phoenix-See.

Passanten verständigten die Polizei. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten und unter Schock stehenden Mann. Er gab diese Täterbeschreibung ab:

1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, dunkle Maske im Gesicht.

Wer hat am Sonntagabend in dem Bereich eine verdächtige Person gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

