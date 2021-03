Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten 34-Jährigen kam es am Montagabend um 18:25 Uhr, als diese mit ihrem PKW die Spaldinger Straße in Richtung Tullastraße befuhr. An der Kreuzung zur Waldseer Straße, an welcher die Lichtsignalanlage außer Betrieb war, missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW eines 26-Jährigen. Durch die Kollision wurde der PKW der Frau auf den in der Tullastraße wartenden PKW eines 56-Jährigen geschoben, prallte dort ab, drehte sich und blieb im Kreuzungsbereich liegen. Die Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR. Die Kreuzung musste bis ca. 20:15 Uhr teilweise gesperrt werden.

