Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Unfallaufnahme dauert noch an; Pressemitteilung Nr. 1

Mauer (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 bei Mauer zu. Nach ersten Erkenntnissen war eine 51-jährige Autofahrerin kurz vor 11 Uhr auf der B 45 in Richtung Bammental unterwegs, als sie ihr Fahrzeug, nach den derzeitigen Erkenntnissen, noch vor einer Linkskurve und der Einmündung Sinsheimer Straße auf gerader Strecke ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Der nachfolgende Biker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallaufnahme sowie die Unfallrekonstruktion durch die Unfallexperten der Verkehrspolizei dauern derzeit noch an. Der Verkehr in Richtung Bammental wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

