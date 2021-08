Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am frühen Freitagabend, vermutlich beim rückwärts Aus- oder Einparken einen BMW der 1er Reihe, der zwischen 18.30-19.30 Uhr vor dem Anwesen Nr. 35 in der Hubertusstraße geparkt war. Der Sachschaden beträgt mehr als 2.000.- Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell