Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens -88-Jährige schwer verletzt - Weißer Kleinwagen gesucht!

Schortens (ots)

Am Montag, den 03.05.2021, kam es gegen 12.45 Uhr in Schortens zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz des Fischgeschäftes Feinkost Flebbe in der Menkestraße setzte die Fahrerin eines weißen Kleinwagens ihr Fahrzeug aus einer Parkbucht zurück. Dabei übersah sie offensichtlich eine 88-jährige Frau, die mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz hinter dem zurücksetzenden PKW lief. Vermutlich prallte das Fahrzeug gegen den genutzten Rollator, denn die ältere Dame verlor ihr Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Laut Aussage eines Zeugen ist es nicht auszuschließen, dass die Unfallverursacherin den Anstoß nicht bemerkte, denn sie setzte ihre Fahrt in Richtung Menkestraße fort, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit friesländer Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Schortens bittet Zeugen oder aber die Unfallverursacherin sich unter der Rufnummer 04461 984930 zu melden.

