Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Küchenbrand, Wilhelmshaven,Südstrand

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.05.2021, gegen 15:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus am Südstrand zu einem Küchenbrand. Es kam zu Schäden in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache wird noch ermittelt. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

