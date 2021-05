Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 30.04.-02.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Freitag 30.04.2021 Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Bockhorn - Am Freitagmorgen um 06.42 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers und eines Pkw. Ein 22-jähriger Autofahrer befährt die Nordstraße in Bockhorn in Richtung Vareler Straße. Beim Abbiegen nach links in die Vareler Straße bemerkt der PkwFahrer den von links kommenden Radfahrer nicht und beide Fahrzeuge treffen sich im Einmündungsbereich. Neben dem entstandenen Sachschaden am Pkw verletzt sich der beteiligte 48-jährige Radfahrer leicht und wird durch Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Westerstede gebracht. Freitag, 30.04.2021 Verkehrsunfallflucht - zwei Mauerpfeiler beschädigt Varel - Im Herrenkampsweg in Varel ist am Freitag in der Zeit zwischen 07.00 Uhr morgens und 14.00 Uhr am frühen Nachmittag zu einem Schaden an zwei Mauerpfeilern gekommen. Mutmaßlich ist ein rangierendes Fahrzeug gegen die Mauerpfeiler gestoßen und hat diese beschädigt. Der Unfallverursacher fährt jedoch davon, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist eingeleitet worden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Freitag, 30.04.2021 Verstöße gegen Nds. Corona-Verordnung Varel - Ausrücken musste die Polizei am Freitagnachmittag um 18.05 Uhr zum Hafen in Varel. Dort machten mehrere Jugendliche auf sich aufmerksam, die in einer Ansammlung ohne Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung Alkohol tranken. Die Beamten hatten einige Mühe die Ansammlung aufzulösen, da die leicht alkoholisierten Jugendlichen die Maßnahmen der Polizei zunächst nicht sonderlich ernst nahmen. Es wurden gegen sieben Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Niedersächsische Pandemieverordnung eingeleitet. Freitag, 30.04.2021 Verkehrsunfallflucht - Parkender Pkw beschädigt Sande - Am 30.04.2021 um 19.00 Uhr wird bei der Polizei Varel eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Demnach kam es am Freitag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr morgens und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Seniorenpflegeheimes Am Maddick in Sande zur Beschädigung eines Pkw. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein anderer Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw des Geschädigten und hinterließ einen nicht unerheblichen Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist eingeleitet worden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04461/9211-115 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Freitag, 30.04.2021 Verkehrsunfallflucht- Kilometerstein und Telefonverteiler beschädigt Zetel - Am Freitagabend teilt eine aufmerksame Mitbürgerin einen festgestellten Schaden an einem Kilometerstein und einem sogenannten Stromkasten in der Oldenburger Straße in Zetel mit. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Schaden im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr am 30.04.2021 entstanden sein. Der Spurenlage nach dürfte ein Fahrzeug vermutlich beim Wenden gegen den Kilometerstein und den Telefonverteiler gestoßen sein. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Samstag 01.05.2021 Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Bockhorn - Am Samstag, 01.05.2021, um 14.21 Uhr wurde der Polizei Varel ein Unfall auf der Bundesstraße in Höhe Windallee gemeldet. Beteiligt waren ein 18-jähriger Autofahrer und 10-jähriges, radfahrendes Kind. Das Kind querte die Fahrbahn in Bereich der Fußgängerampel mit seinem Fahrrad. Der Pkw-Fahrer bemerkte das Kind beim Einbiegen nach rechts in die Bürgermeister-Heidenreich-Straße nicht rechtzeitig, so dass es zum Zusammenstoß kam. Neben dem entstandenen Sachschaden am Pkw verletzt sich das 10- jährige Kind leicht am Knie. Auf eine Behandlung im Krankenhaus verzichtete der 10-jährige Junge im Beisein seines Vaters. Sonntag 02.05.2021 Wegen Körperverletzung zur Polizei - mit Ordnungswidrigkeitenanzeige nach Hause Varel - In der Nacht zu Sonntag, um 03.50 Uhr sucht ein 18-jähriger Vareler die Polizeidienststelle in Varel auf, um eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellt, ist die Tat im Rahmen einer Feierlichkeit geschehen, die nicht den Vorgaben der aktuell gültigen Fassung der Niedersächsischen Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus entsprach. Gegen die Beteiligten aus sechse Haushalten wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

