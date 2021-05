Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 30.04-02.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Am Freitagabend zwischen 23.19 Uhr und 23.29 Uhr besprühten unbekannte Täter Teile eines Einfamilienhauses mit schwarzer Sprühfarbe in der Schützenhofstraße in Jever. Betroffen sind ein Fenster und der Eingangsbereich. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 01.05.2021, gegen 19.30 Uhr, wollte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer von einer Hofzufahrt auf die Landesstraße L808 im Wangerland einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte, von rechts kommende 40-jährige Pkw-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß, durch welchen beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden, wurde die 40-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt.

