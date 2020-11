Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Räuber entreißt Seniorin die Handtasche - Polizei fahndet nach Unbekanntem

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Stadtmitte - Räuber entreißt Seniorin die Handtasche - Polizei fahndet nach Unbekanntem

Samstag, 31. Oktober 2020, 16.59 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer perfiden Raubtat am Samstagnachmittag in Stadtmitte. Ein Unbekannter hatte einer Seniorin die Handtasche entrissen und war dann geflüchtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die 81-Jährige mit ihrem Rollator auf der Kölner Straße unterwegs. Etwa auf Höhe der Schützenstraße sprach sie zunächst ein Mann an und bot seine Hilfe an. Plötzlich entriss dieser die Handtasche aus ihren Armen und rannte zu einem abgestellten Fahrrad. Auf dem Zweirad flüchtete der Unbekannte dann in Richtung Schützenstraße. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Der Räuber ist etwa 1,75 Meter groß, war insgesamt dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kopfbedeckung. Er flüchtete mit einem blauen Fahrrad. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell