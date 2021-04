POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Ein silberfarbener Ford Fiesta ist am Donnerstag (29.04.21) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Felsenstraße beschädigt worden. Die Geschädigte parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz und ging einkaufen. Als sie zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung am Heck ihres Fords fest. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen, die vom Unfall etwas mitbekommen haben, sich zu melden unter Telefon 05971/938-4215.

