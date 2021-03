Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Rohbau

Zwischen Dienstag, 16. März 2021, 17.15 Uhr und Mittwoch, 17. März 2021, 07.15 Uhr kam es Am Alten Gaswerk zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Rohbau eines Wohnhauses. Dort entwendete er Baumaterial und Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Versuchte Brandstiftung

Zwischen Dienstag, 16. März 2021, 17.55 Uhr und Mittwoch, 17. März. 2021, 09.30 Uhr kam es an einer Bank Am Markt zu einer versuchten Brandstiftung. Ein bislang unbekannter Täter entzündete Papier in einem Briefkasten. Es kam zu keinem Brand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Sevelten - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Dienstag, 16. März 2021, 18.00 Uhr und Mittwoch, 17. März 2021, 05.45 Uhr kam es an der Hauptstraße an einer Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte vier Scheiben des Schulgebäudes. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Löningen - Computersabotage

Am Montag, 15. März 2021, kam es in einem Betrieb in Löningen zu einer Computersabotage. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Dateisystem des Unternehmens und störten dessen Funktionalität. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Emstek - Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Am Mittwoch, 17. März 2021, kam es gegen 10.45 Uhr auf der B72 im Bereich der Abfahrt West, Fahrtrichtung BAB, zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Sedelsberg und seine 67- und 61-jährigen Mitfahrer befanden sich Aufgrund einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen der Abfahrt West. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg übersah beim Abfahren der B72 das Pannenfahrzeug und fuhr auf diesen auf. Eine nachfolgende 38-jährige Pkw-Fahrerin und ihr 39-jähriger Beifahrer fuhren ebenfalls auf. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Der 67-Jährige aus dem Pannenfahrzeug wurde schwer verletzt. Neben einer Vielzahl von Rettungskräften wurde die Feuerwehr Emstek mit 15 Einsatzkräften alarmiert. Die B72 wurde bis etwa 12 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 40000 Euro geschätzt.

