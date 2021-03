Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Fahren unter Alkoholeinfluss/ kein Versicherungsschutz

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 18.45 Uhr, stellten Polizeibeamte einen Elektroroller-Fahrer fest, der die Marienstraße befuhr. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizeibeamten kontrollierten den Fahrer. Hierbei handelte es sich um einen 33-Jährigen aus Damme. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war. Zudem bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 14.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Vechtaer Straße und Jägerstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. In Höhe der Jägerstraße übersah die 62-Jährige vermutlich das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kollidierte der PKW mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW eines 63-jährigen Fahrers aus Lohne. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 27000 Euro geschätzt.

Lohne- Verdächtiger Reishaufen aufgefunden

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 13.00 Uhr, wurde durch eine Hundehalterin ein verdächtiger Reishaufen im Bereich eines Feldes entdeckt. Die 68-jährige Frau verständigte die Polizei und zeigte den Polizeibeamten die Fundstelle. Diese befand sich etwas abseits zu einem Feldweg, welcher von der Straße Siebengestirn abging. Durch die Beamten wurde ein mutmaßlicher Reishaufen festgestellt, der mit dunklen Körnern versehen war. Die reisähnliche Substanz wurde durch die Beamten beseitigt. Bislang ist nicht bekannt, ob von der Substanz eine Gefahr ausging. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell