Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg (Nachtragsmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 15. März 2021, gegen 15.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Löninger Straße und Holthöge zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin, die in Lastrup wohnhaft ist, von der Straße Holthöge auf die Löninger Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 56-jährigen PKW-Fahrers aus Essen (Oldenburg). Dieser befuhr die Löninger Straße in Richtung Essen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide PKW in den Seitenraum geschleudert wurden. Der PKW der 40-Jährigen kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 40-Jährige schwer und der 56-Jährige leicht verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Zudem wurden bei dem Verkehrsunfall ein Zaunelement sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden wurde zunächst auf 11.100 Euro geschätzt. Neben Polizeikräften, waren ein Notarztwagen, zwei Rettungswagen sowie Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Essen (Oldenburg) vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell