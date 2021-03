Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld/Mühlen- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 10.35 Uhr, kam es in der Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es im Begegnungsverkehr zweier LKW zu einer Kollision der jeweiligen Außenspiegel. Am LKW (Iveco) eines 26-jährigen Fahrers aus Cloppenburg entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Fahrer eines blauen LKW setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

