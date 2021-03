Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen- Einbruch in Sonderpostenmarkt

Zwischen Montag, 15. März 2021, 19.30 Uhr, und Dienstag, 16. März 2021, 08.30 Uhr, kam es in der Straße Alter Schützenplatz bei einem dortigen Sonderpostenmarkt zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Markt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem Markt entwendet worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Cappeln/Sevelten- Sachbeschädigung an Grundschule

Zwischen Montag, 15. März 2021, 18.30 Uhr, und Dienstag, 16. März 2021, 05.25 Uhr, kam es in der Hauptstraße bei einer dortigen Grundschule zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Personen warfen mit Steinen zwei Fensterscheiben eines Klassenraumes ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. März 2021, gegen 19.45 Uhr, kam es in der Warthestraße in Höhe der Weichselstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt die Warthestraße in Richtung Löninger Straße. In Höhe der Weichselstraße kam ihr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer schnell entgegen. Die 27-Jährige wich mit dem PKW über die Fahrbahn nach links aus, sodass sie mit einem größeren Stein in einem Pflanzenbeet kollidierte. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Fahrer des anderen PKW setzte seine Fahrt in Richtung Vahrener Straße fort, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

