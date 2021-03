Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntag, den 14.März 2021, gegen 21.30 Uhr und Montag, den 15.März 2021, um 06.15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Lindenstraße die Heckscheibe eines dort geparkten Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 12.März 2021, gegen 12.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Elektrotechnikunternehmens an der Fladderburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren zwei dort geparkte PKW. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bösel (Tel.: 04494-922620) in Verbindung zu setzen.

