Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Katalysatoren gestohlen

WietmarschenWietmarschen (ots)

Zwischen dem 13. und dem 27. November haben bislang unbekannte Täter drei Katalysatoren von Transportern entwendete. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf dem Gelände eines Autohauses an der Lilienthalstraße in Wietmarschen-Lohne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



