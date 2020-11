Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Kofferraum aufgebrochen

WietmarschenWietmarschen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 13.30 und 14 Uhr den Kofferraum eines Mercedes auf. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Lohner Straße in Wietmarschen. Die Täter entwendeten eine Jacke, den Fahrzeugschein sowie eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

