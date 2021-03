Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Farbschmiererei

Zwischen Sonntag, 14. März 2021, 13.00 Uhr und Montag, 15. März 2021, 08.00 Uhr kam es an der Bether Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Fassade eines Backshops mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Montag, 15. März 2021, wurde gegen 10.54 Uhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, der in Garrel lebt, auf der Emsteker Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem war sein Pkw nicht versichert. Daher wurden die Kennzeichen sichergestellt und gegen den 42-Jährigen entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bühren/Visbek - Reichsflagge und Hitlergruß gezeigt

Am Montag, 15. März 2021, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr an zwei Autobahnbrücken in den Bereichen Bühren und Visbek zu zwei Vorfällen. Autofahrer meldeten eine zunächst unbekannte Person, die eine Reichsflagge und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungen konnte im Bereich Visbek ein 44-jähriger Mann aus Vechta kontrolliert werden, der im Verdacht steht die zuvor genannten Taten begangen zu haben. Es wurden u.a. eine Reichsflagge und eine Mütze sichergestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

