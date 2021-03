Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand in einem Wohnhaus

Am Dienstag, 16. März 2021, kam es gegen 02.30 Uhr im Irisweg zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aufgrund eines technischen Defektes zu einem kleineren Brand in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr Damme rückte mit 15 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Montag, 15. März 2021, wurde um 17.45 Uhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta auf der Lohner Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfengen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahr untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bühren/Visbek - Reichsflagge und Hitlergruß gezeigt

Am Montag, 15. März 2021, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr an zwei Autobahnbrücken in den Bereichen Bühren und Visbek zu zwei Vorfällen. Autofahrer meldeten eine zunächst unbekannte Person, die eine Reichsflagge und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungen konnte im Bereich Visbek ein 44-jähriger Mann aus Vechta kontrolliert werden, der im Verdacht steht die zuvor genannten Taten begangen zu haben. Es wurden u.a. eine Reichsflagge und eine Mütze sichergestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 15. März 2021, wurde um 16.50 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Steinfelder Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 15. März 2021, kam es gegen 17.15 Uhr an der Einmündung der Münsterstraße zur Straße Am Seekenhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte in die Münsterstraße abbiegen und übersah hierbei einen 60-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 60-Jährige leicht verletzt wurde.

