Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall in Bundesstraßenbaustelle

LingenLingen (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Bramscher Straße (B70) in Höhe Estringen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 31-jährige Fahrer eines Nissan Pulsar war gegen kurz vor 20 Uhr in Richtung Rheine unterwegs. Trotz eindeutiger Beschilderung fuhr er in den abgesperrten Baustellenbereich ein. Dort übersah er einen Schotterhaufen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 31-jährige Harener wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

