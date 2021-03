Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Einbruch in Tierarztpraxis

Am Mittwoch, 17. März 2021, gegen 01.20 Uhr, kam es in der Allensteiner Straße bei einer dortigen Tierarztpraxis zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Tierarztpraxis. Hierdurch wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter entwendeten eine Geldkassette aus der Praxis und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen (Tel.05432-803840) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 15.00 Uhr, wurde ein 52-jähriger PKW-Fahrer, der in Emstek wohnhaft ist, in der Bürgermeister-Heukamp-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der mitgeführte, ausländische PKW in Deutschland zulassungs- und steuerpflichtig ist. Dieser Verpflichtung kam der 33-Jährige nicht nach. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 16.35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Ambührener Weg und Resthauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bunde übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW eines 30-jährigen Fahrers aus Stalförden. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 30-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 17500 Euro geschätzt.

