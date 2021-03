Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh- Bedrohung

Am Dienstag, 16. März 2021, gegen 22.55 Uhr, kam es in der Straße Kanalweg bei einem dortigen Mehrparteienwohnhaus zu einer Bedrohung. Nach den bisherigen Erkenntnissen bedrohte ein 49-jährigen Hausbewohner einen 38-jährigen Hausbewohner vor dessen Haustür mit einer mutmaßlichen Axt. Der 38-Jährige verständigte die Polizei und befand sich zu diesem Zeitpunkt gesichert in seiner Wohnung. Die sofort entsandten Polizeibeamten nahmen Kontakt zu dem 49-Jährigen auf, der sich in seiner Wohnung befand. Den Beamten gelang es, den 49-Jährigen dazu zu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Anschließend ließ sich der Verursacher widerstandslos festnehmen. Da der Verdacht bestand, dass der 49-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,25 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Um weitere mögliche Straftaten zu verhindern, wurde der Verursacher dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe/Gehlenberg- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, den 12.März 2021, gegen 22.00 Uhr und Montag, den 15.März 2021, um 03.55 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Rosenstraße zu gelangen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 16.März 2021, zwischen 07.00 Uhr und 07.45 Uhr kam es in der Straße "Hinter der Burgwiese" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Spiegel eines dort geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen

