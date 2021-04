Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (28.04.) ist in Burgsteinfurt auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße 25 ein geparkter grauer VW Golf Kombi angefahren worden. Der rückwärts eingeparkte VW wurde in der Zeit von 17.25 Uhr bis 17.45 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug wie zum Beispiel einen SUV gehandelt haben, da die Motorhaube und das Herstelleremblem an dem VW Golf erheblich beschädigt wurden. Es wird ein Schaden von 1500 Euro angenommen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115.

