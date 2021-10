Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Diebstahl aus Fahrzeugen in einem Autohaus

Baccum (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag kam es an der Antoniusstraße in einem Autohaus zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten die Einspritzdüsen aus acht Fiat-Motoren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 32.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

