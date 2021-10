Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aufbruch eines Baucontainers

Salzbergen (ots)

In dem Zeitraum vom 08. bis zum 11. Oktober kam es in der Nordmeyerstraße in Salzbergen zu einem Aufbruch eines Baucontainers. Die Täter entwendeten einen Motortrennschleifer, sowie eine Rüttelplatte, die sich außerhalb des Baucontainers befand. Es entstand ein Schaden von ca. 9900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

