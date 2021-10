Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Diebstahl von Kupferdachrinne

Wesuwe (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter in der Schützenstraße eine Kupferdachrinne von dem dortigen Schützenplatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

