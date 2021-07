Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra - Einbrecher in Wohnhaus stehlen Geld und Uhren

Korbach (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gemünden aus. Durch gewaltsames Öffnen einer Tür gelangten sie in das Haus in der Straße Raingärten. Dort entwendeten sie Bargeld und Uhren. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

