Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zeuge nach Unfall gesucht

Aschendorf (ots)

Am 2. Oktober kam es in der Großen Straße in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der Außenspiegel eines in einer dortigen Parkbucht abgestellten Citroens beschädigt. Ein Zeuge soll den Unfall beobachtet haben und wies die vermeintliche Verursacherin auf den Unfall hin. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell