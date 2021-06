Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einsatz von Spezialkräften nach Suizidandrohung

Viersen (ots)

Am Montag gegen 18.30 Uhr hat ein 40-Jähriger aus Viersen damit gedroht, sich an seiner Wohnanschrift an der Clörather Straße etwas anzutun.

Gegen 20.25 Uhr gelang es angeforderten Spezialkräften, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an./hei (419)

