Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Geldbörse gestohlen

Geeste (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 9 und 9.50 Uhr im Lidl-Markt an der Meppener Straße in Geeste zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen gesehen oder Feststellungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937/970 050.

