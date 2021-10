Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfallzeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 4. Oktober kam es auf der Plessestraße in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 51-Jähriger war gegen 18.45 Uhr auf seinem Roller in Richtung Andruper Straße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Radfahrer auf der linken Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Rollerfahrer aus, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

