Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 6. Oktober die Heckscheibe eines schwarzen Opel Corsa eingeschlagen. Das Auto war zur Tatzeit auf einer Hofeinfahrt an der Straße Im Mersch in Herzlake geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell