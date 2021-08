Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gegen den Kopf geschlagen - Polizei sucht Schläger

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (8. August) stand ein 35-jähriger Soester vor einer Gaststätte an der Nöttenstraße als ein Mann, gegen 03.10 Uhr vorbeikam und dem Soester von hinten gegen den Kopf schlug. Der Schläger entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung Altstadt. Einen Grund für die Körperverletzung konnte sich der leicht Verletzte nicht erklären. Der Flüchtige war

- circa 25 bis 30 Jahre alt

- Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Er turg zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung und einen zerrissenen "Schlumpf" (Hoodie). - Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

