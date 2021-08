Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Parfüm gestohlen

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag (6. August), gegen 18 Uhr, auf der Langestraße, wie ein Mann drei Parfümflaschen aus der Auslage einer Parfümerie entwendete und in die Papiertiertüte eines Mittäters steckte. Anschließend setzten sie ihren Weg in Richtung Bernhardbrunnen fort. Die beiden circa 20 bis 25 Jahren alten Tatverdächtigen werden beschrieben als

Tatverdächtiger 1

- circa 185 cm groß - 3-Tage-Bart - dunkle Haare an der Seite kurz rasiert - linker Arm bis zur Hälfte des Oberarms eingegipst - südländischer Phänotyp - Der Verdächtige trug zur Tatzeit ein BVB-Trikot und eine dunkle Hose

Tatverdächtiger 2

- Circa 170 cm groß - Südländischer Phänotyp - Er trug zur Tatzeit ein helles Oberteil und eine Tasche mit der Aufschrift "YAYA"

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell