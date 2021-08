Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Polizei sucht Jugendliche mit Verkehrsschild

Ense (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Verkehrsschild (Ende Zonenhöchstgeschwindigkeit), dass am Samstag (7. August), gegen 23 Uhr, von 10 bis 15 Jugendlichen am Rochollweg entwendet wurde. Ein Zeuge gab an, dass die Jugendlichen das Verkehrszeichen aus der Halterung einer Laterne herausgezogen und mitgenommen hätten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell