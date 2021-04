Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Tatverdächtiger anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert und festgenommen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:

Am gestrigen Montagnachmittag (19.04.2021) identifizierten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck während ihrer Streifenfahrt einen Mann, der für mehrere Einbruchdiebstähle in Gartenlauben verantwortlich sein sollte, und nahmen diesen vorläufig fest. Der Beschuldigte ließ sich in der anschließenden polizeilichen Vernehmung zu den Taten ein und gab diese zu. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde Diebesgut aus den Einbrüchen aufgefunden.

Nachdem mehrere Einbruchdiebstähle in Gartenlauben im Kleingartengelände Buntekuh in der Ziegelstraße angezeigt wurden und der Polizei Videoaufzeichnungen von einem Tatverdächtigen vorlagen, erkannte eine Streifenwagenbesatzung den vermeintlichen Täter während ihrer Streifenfahrt am Montag, 19.04.2021 gegen 16:30 Uhr, in der Fackenburger Allee wieder. Der 36-jährige Lübecker wurde vorläufig festgenommen, zur Polizeistation Buntekuh gebracht und dort zu den Taten vernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er am 16.04.2021 in der Zeit von 07:00 bis 08:30 Uhr vier Gartenhäuser aufgebrochen und aus diesen Kleidung, Gartengeräte und Elektro-Kleingeräte entwendet. In zwei Fällen wurde er bei der Tatausführung gefilmt.

Im Anschluss an die Vernehmung wurde die Wohnung des Beschuldigten nach dem Diebesgut durchsucht. Dieses sollte sich laut seiner Aussage dort befinden und wurde durch Polizeibeamte sichergestellt. Die gestohlenen Gegenstände werden an die Geschädigten ausgehändigt. Der Beschuldigte wird sich wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in vier Fällen verantworten müssen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Jarina Freericks, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

